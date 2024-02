Nieuwe fietsenstalling en vluchtelingenopvang in Kruisstraat Haarlem

De gemeente Haarlem koopt het pand aan de Kruisstraat in het centrum, waar in het verleden de winkels van Jan Sikkes en Bristol zaten. Daar komen een grote fietsenstalling en wooneenheden voor vluchtelingen uit Oekraïne.

"Dat pand stond al een tijdje leeg", zegt wethouder Floor Roduner. "We zijn in gesprek gegaan met de eigenaar om het aan te kopen. Er komt een fietsenstalling in de kelder en op de begane grond. Op de verdiepingen was de woonfunctie al toegestaan en daar kunnen we woningen voor Oekraïense vluchtelingen bouwen."

Fietsenstalling

Het pand krijgt een openbare fietsenstalling met ongeveer 750 plekken en een buurtfietsenstalling met nog eens plek voor honderd fietsen van buurtbewoners. De kleine woningen, waar in eerste instantie oorlogsvluchtelingen worden opgevangen, kunnen in de toekomst ook worden ingezet als sociale huurwoning, verwacht de gemeente.

Volgens het bestemmingsplan is het mogelijk om tussen de veertig en vijftig woningen te bouwen, maar dan moet het pand wel hoger worden. Daarvoor is nog wel een vergunning nodig. Het is niet bekend hoeveel geld de gemeente betaalt voor het pand aan de Kruisstraat.