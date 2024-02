Wateroverlast in Hilversum Oost blijft gemeente en inwoners parten spelen

Kelders van woningen rond onder anderen de Liebergerweg staan volledig blank. Eén van de gedupeerden van deze overlast is Gerrit Wiggers. Sinds oktober stroomt zijn kelder vol. Begin januari ging NH bij hem langs om de schade te bekijken.

Inmiddels is het maanden later en zijn de problemen voor Gerrit en andere bewoners nog steeds niet opgelost. Op eerdere vragen van zowel NH als politieke partij Hart voor Hilversum liet de gemeente weten dat de verantwoordelijkheid is van de bewoners zelf om de wateroverlast in hun kelders in te dammen.

Nattigheid en heuvel

Inmiddels gaan er veel theorieën de ronde over waar deze overlast precies vandaan komt. De oorzaak blijkt tweeledig te zijn. De eerste reden van wateroverlast is er de afgelopen maanden heel veel regen is gevallen. Februari was zelfs de op-één-na natste maand sinds het begin van de metingen in 1906. Deze regen komt deels terecht in het grondwater, waardoor de grondwaterstand dan ook extreem hoog is komen te staan.

De tweede reden is de ligging van Hilversum. Een uitloop van de Utrechtse Heuvelrug verdeelt Hilversum in west en oost. De westkant van Hilversum heeft veel oppervlaktewater waarmee ze het grondwater kunnen afvoeren, zoals de Gooise Vaart en het Hilversumse Kanaal. Maar het oosten van Hilversum heeft veel minder van deze oppervlaktewateren, waardoor afvoeren een stuk moeilijker is.