Vrijwilligers zoeken nieuwe elektrische fiets om Goois natuurreservaat af te rijden: "Heupen zijn niet zo los meer"

Een flink probleem voor Wim en zijn groep vrijwilligers die drie keer per week het Goois Natuurreservaat (GNR) doorfietsen om allerlei klusjes te doen: de accu van hun elektrische fiets heeft het begeven. Daarmee is hun belangeloze hulp een flinke klus geworden. De groep is flink boven de zestig jaar en alles gaat niet zo makkelijk meer.

Door de gemiddelde leeftijd van de groep, is de 78-jarige Wim een van de weinigen die dit nog kan, waardoor hij drie keer per week 'heuveltje op en heuveltje af' gaat.

Het gereedschap hebben ze nodig voor hun werkzaamheden op de hei. "We doen alles waar geen machines aan te pas komen", legt Wim uit. Wanneer er wél apparatuur bij komt kijken, wordt dit bediend door de mensen van Stichting GNR zelf. Ze hebben dan ook een goede samenwerking met de vrijwilligers en ze zijn regelmatig samen op de hei te vinden.

Soepele heupen

"Lang niet iedereen kan over zijn beperkingen heen om dit karwei te klaren", zegt Wim nadat we een stukje met hem zijn meegefietst.

De behoefte aan een vervangende accu, of elektrische fiets, is groot. Hij mag best tweedehands zijn, dat maakt ze niet uit. "Maar wél het liefst een damesmodel", vertelt Wim lachend. "Ook met opstappen beginnen we wat moeite te krijgen in de heupen. Die zijn niet zo los meer."