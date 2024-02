Verkeer in en om Amsterdam muurvast, ook veel vertraging in de rest van de provincie

Door een ongeluk op de A10 bij de Zeeburgertunnel staat het verkeer rond Amsterdam vanochtend helemaal vast. Tussen afrit Volendam en Amsterdam Oud-Zuid is er een uur vertraging. Maar ook op andere wegen in de provincie is het druk.

Foto: AT5 / Luuk Koenen

Door een ongeluk op de A10 moet het verkeer omrijden via knooppunt Coenplein, maar ook daar is het druk. De vertraging loopt op tot ongeveer 25 minuten. Als gevolg daarvan is het op de A10 tussen Durgerdam en Landsmeer ook vastgelopen. De vertraging duurt daar zo'n half uur. Daarnaast is het in Amsterdam-Noord ook druk. Zo staat het helemaal vast op de Nieuwe Leeuwarderweg richting de A10 en zorgt voor ongeveer een half uur vertraging, volgens de ANWB-verkeersinformatie. Rond 9.00 uur is de weg weer vrijgegeven. Naar verwachting nemen de files daarom af. Omrijden is volgens Rijkswaterstaat niet langer meer nodig.

Naast de files in en rondom Amsterdam, is er ook in de rest van de provincie sprake van een drukke ochtendspits. Op de A8 tussen Zaanstad-Assendelft en Zaanstad-Zuid is de file opgelopen tot 8 kilometer. Dat zorgt voor ongeveer 25 minuten vertraging. Daarnaast staat het vast op de A7 tussen Purmerend-Zuid en knooppunt Zaandam. De vertraging loopt op tot een kwartier. Op de A9 tussen Heemskerk en knooppunt Rottepolderplein zorgt de file voor zo'n 20 minuten vertraging. Verderop op de A9 tussen knooppunt Velsen en Amstelveen-Stadshart is een ongeluk gebeurd, waardoor de linkerrijstrook dicht is. Het verkeer rijdt langzaam, waardoor er zo'n kwartier vertraging is. De vertraging lijkt hier af te nemen.