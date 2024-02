Geld voor Pride en de Sint, ook Kwaku en Sluis- en Bruggenfeest krijgen subsidie

De 365.000 euro voor Pride is verdeeld over de twee organisaties die ieder een eigen Pride-week mogen organiseren: Queer Amsterdam, 90.000 euro, en Stichting Pride Amsterdam, 275.000 euro. Laatstgenoemde organiseert de tweede week van Pride, met onder andere de vaste succesnummers als de straat- en pleinfeesten en de botenparade. Queer Amsterdam koos vorig jaar voor meer kleinschalige activiteiten.

Pride Amsterdam kreeg vorig jaar van de gemeente nog 250.000 euro en gaat er dus in de nieuwe ronde van het Evenementenfonds er op vooruit. Queer Amsterdam levert daarentegen juist weer wat aan: vorig jaar ontvingen zij ongeveer 125.000 euro

Sinterklaas

De intocht van de Sint, voor Amsterdamse kinderen misschien wel hét evenement van het jaar, kan altijd rekenen op behoorlijke steun van de gemeente. Ook dit jaar kan de Goedheiligman de jutezak goed vullen om zijn intocht over de Amstel en door de binnenstad te regelen. In totaal heeft de gemeente 210.000 euro vanuit het evenementenfonds beschikbaar gesteld.

De gemeente wil met subsidies uit het Evenementenfonds grote evenementen steunen die van belang zijn voor de stad. De evenementen moeten in de openbare ruimte plaatsvinden en gedeeltelijk vrij toegankelijk zijn. "Evenementen zijn belangrijk voor de stad. Voor de evenementensector is ook 2024 een jaar met uitdagingen, zoals personeelstekorten en stijgende materiaalkosten. Met de subsidies uit het Evenementenfonds draagt de gemeente Amsterdam bij aan het mogelijk maken van evenementen in de stad", aldus cultuurwethouder Touria Meliani.

Ton voor Weesp

Naast de subsidies voor Pride en de Sint, verleent de gemeente ook andere evenementen een behoorlijk bedrag. Het nautisch festijn Sail, dat volgend jaar na tien jaar weer gehouden, krijgt bijvoorbeeld 100.000 euro. Dat bedrag hebben ook het Light Festival en van origine een Surinaams festival Kwaku, wat in het Nelson Mandelapark wordt gehouden, ontvangen. Het wereldwijde populaire Amsterdam Dance Event krijgt 165.000 euro.

Wie ook net iets meer dan een ton kreeg vanuit het Evenementenfonds is het Sluis- en Bruggenfeest in Weesp. Het jaarlijkse feest wordt sinds 1978 gehouden en is volgens de inwoners van het nieuwste stukje Amsterdam een echte traditie. Na de gemeentelijke fusie tussen Weesp en Amsterdam zagen veel Weespers de kosten van het feest stijgen vanwege de Amsterdamse regels. Zo moesten er voor het eerst professionals worden ingehuurd om het feest in goede banen te leiden en werden de leges voor het feest verhoogd van 700 euro naar ruim 12.000 euro.

In totaal heeft de gemeente aan elf evenementen een subsidie verleend. De ruim een ton die nog openstaat vanuit het fonds is nog besteedbaar.