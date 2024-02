Voortvluchtige winkeldief steelt voor fortuin aan parfum in Hoofddorp

Op zijn vlucht liet de verdachte de geprepareerde tas achter. Of er op dat moment alweer nieuwe buit in zat, is niet bekend.

Opvallend genoeg keerde de dief na zijn eerste bezoek aan de winkel terug om wéér toe te slaan. Bij die poging werd hij wel betrapt, door een winkelmedewerker. Die seinde de politie en de beheerder in, die achter hem aan gingen. Zonder succes, want in een aangrenzende woonwijk verloren ze de verdachte uit het oog.

"Ik weet zeker dat hij nog eens terugkomt in een winkel in de omgeving van Hoofddorp", vertelt wijkagent Arjen. In dat geval is de kans groot dat hij tegen de lamp loopt, want bij de diefstal van gisteren is hij goed in beeld gebracht door beveiligingscamera's.