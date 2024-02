Ralf scoort kortingen met schrikkelleeftijd: "Voor een kinderprijs naar binnen"

Normaal gesproken viert hij zijn verjaardag slechts één dag met familie en vrienden. Maar eens in de vier jaar krijgt Ralf een uitbundige verjaarweek. "Mijn vrouw is met van alles bezig. We hebben al in een Formule 1-simulatie gezeten. Dinsdag zijn we met dochter en opa en oma uiteten geweest, en vrijdag, mits ik me beter voel, gaan we het nog eens vieren."