Jongetje (8) lastiggevallen in Spaarndam, politie zoekt volwassen man

Een 8-jarig jongetje is afgelopen zondag bedreigd en lastiggevallen door een volwassen man. Het incident vond plaats rond 16.00 uur aan de Spaarnekade. Toen de politie aankwam was de verdachte nergens meer te bekennen, maar deelt wel een signalement van hem met NH.

Wat er precies is gebeurd tussen de jongen en de man kan de politie niet zeggen, maar 'er was zeker sprake van dat de jongen werd bedreigd en lastiggevallen.' Het jongetje zette het uiteindelijk op een rennen om aan de man te ontkomen.

Signalement

Van de verdachte was ieder spoor verdwenen toen de politie aankwam op de Spaarnekade, de straat waar de jongen werd lastiggevallen. Wel konden ze een signalement van de man samenstellen, vertelt een woordvoerder: "Het zou gaan om een lichtgetinte man met kort, donker kroeshaar van rond de 1.80 meter lang. Hij droeg een donkerkleurige jas en een groene broek."

Een paar dagen voor de bedreiging van het jongetje kwam bij de politie nog een melding binnen over een man die zich op zou houden bij een buitenschoolse opvang in Haarlem. De politiewoordvoerder benadrukt dat daar geen sprake was van een bedreigende situatie en dat er op dit moment geen reden is om een verband tussen de twee voorvallen te leggen.