Zo verliep het waterprotest van boeren bij het hoogheemraadschap

Met flink wat getoeter kwamen zo'n zestig trekkers vanochtend de parkeerplaats van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in Heerhugowaard op. Ze demonstreren tegen het waterschap, dat stelt dat de agrarische sector een groot aandeel heeft in de vervuiling van water. Dat is volgens de boeren onzin, en daarom overhandigde melkveehouder en organisator van het protest René Staal een pamflet.

Boeren protesteerden vandaag in Heerhugowaard - NH Nieuws

Niet naar Den Haag of de Afsluitdijk dit keer, maar een boerenprotestactie in Heerhugowaard bij het waterschap. De boeren uit de regio zijn boos, omdat zij vinden dat ze onterecht beschuldigd worden de grote veroorzaker te zijn van het vervuilde water in onze provincie.

De EU-lidstaten hebben afgesproken dat de sloten en rivieren over een paar jaar, in 2027, schoon moeten zijn. Nederland loopt ver achter op andere landen. Daarom krijgen boeren meer regels opgelegd om het water schoon te houden, zoals minder mest uitstrooien op het land.

Pamflet

Boeren worden gezien als grote vervuiler, maar dat is volgens René Staal, initiatiefnemer van de protestactie en melkveehouder uit Berkhout, helemaal niet waar. Hij stelde daarom een pamflet op, waarin wordt uitgelegd dat de huidige regels voor de boeren zwaar zijn. "Wij vinden dat we met een hoop punten, omdat het goed onderzocht is, gelijk hebben. Alleen je moet nog je gelijk zien te krijgen", vertelt René Staal.

Staal overhandigde het pamflet aan hoogheemraad Jos Beemsterboer, die belooft de tijd te nemen om het pamflet te gaan lezen. Ook wordt een groepje boeren binnenkort uitgenodigd om verder te praten over deze discussie.