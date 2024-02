Bezoekers onwel na 'penetrante lucht' in het Mercatorbad, geen gevaarlijke stoffen aangetroffen

Het Mercatorbad in West is vanmiddag ontruimd nadat er in het pand een vreemde lucht werd geroken. Meer dan tien bezoekers kregen daardoor ademhalingsproblemen. Na metingen van de brandweer zijn er geen gevaarlijke stoffen aangetroffen. Het zwembad is weer vrijgegeven.

Naast de ambulancedienst was er ook een team met medisch specialisten uitgerukt om de bezoekers die onwel werden te kunnen behandelen. Geen van de bezoekers hoefde mee naar het ziekenhuis.

Kort nadat de geur geroken werd moesten alle bezoekers, waaronder een klas met kinderen, het gebouw uit. Zij worden opgevangen in een naastgelegen gebouw, maar konden een klein uurtje later weer hun spullen ophalen in het gebouw.

Het is onduidelijk wat de oorzaak van de vreemde lucht is. In eerste instantie meldde de brandweer dat het om een chloorlekkage ging, maar die verklaring werd later ingetrokken. Ook na het uitgebreide onderzoek kan de brandweer niet zeggen wat de precieze oorzaak is.