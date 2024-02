Slag in de Javazee herdacht: "Denk maar aan opa, hij is gestorven voor jouw vrijheid"

In Den Helder zijn vandaag de meer dan negenhonderd bemanningsleden herdacht die omkwamen tijdens de Slag in de Javazee in februari 1942. Bij het borstbeeld van commandant Karel Doorman werden bloemen en kransen gelegd. Voor nabestaanden van de gestorven marinemensen is de geschiedenis na meer dan tachtig jaar nog springlevend. Zoals voor twee zussen die hun opa bij de slag verloren.

"Onze opa is omgekomen. Hij was hofmeester aan boord van de Hr. MS De Ruyter. Eén van de overlevenden is later bij oma geweest en heeft verteld dat hij opa nog zag. Ga mee Gerrit, zei hij. Maar opa wilde niet weg. "Ik ga naar kokkie", zei hij, "die is gewond." De kok was zijn vriend. Hij is daarna terug het schip in gegaan en niemand heeft hem meer gezien", vertellen de zussen Wilma Beuker uit Den Helder en Sandra Meijer uit Anna Paulowna.

Bij de Slag in de Javazee ging een geallieerd eskader van veertien marineschepen onder leiding van commandant Karel Doorman op zoek naar de Japanse vloot die op weg was voor de invasie van Indonesië. Op 27 februari kwam het tot een treffen. Daarbij verloren 915 Nederlandse marinemannen hun leven.

Overlevenden

"Mijn vader zat met vijfhonderd man aan boord van de Hr. Ms. Java. Hij was één van de 35 overlevenden", vertelt Anita Tuithof. "Hij zat in de machinekamer. Het was daar ontzettend warm. Omdat hij naar het toilet moest is hij aan dek gegaan en toen sloeg de torpedo in. Samen met een maat is hij toen in het water gesprongen. Die maat heeft hij nooit meer gezien."

