Nu de kerk in Anna Paulowna sluit, heeft Jos (80) alleen nog zijn rijke herinneringen

Misdienaar, dirigent van het Caeciliakoor, lector: Jos van Kuijeren (80) heeft zo ongeveer alle functies wel gehad in de rooms-katholieke kerk in Anna Paulowna die je je kunt bedenken. De Spoorbuurtkerk was zijn thuis. Maar priester worden? Nee, dat niet. "Iedereen dacht dat wel altijd van mij", zegt hij met een lach. "Maar dat was niks voor me." Het bisdom heeft besloten een rits kerken in de Noordkop te sluiten; deze kerk in Anna Paulowna is het eerste in het rijtje. Jos kijkt met weemoed terug op de tijd van vroeger.

Een terugloop van het aantal kerkgangers en hoge onderhoudskosten zorgen ervoor dat het niet meer rendabel is om de katholieke kerken in stand te houden. Het Bisdom heeft daarom besloten in elk geval de kerken in Anna Paulowna, 't Zand, Breezand en Julianadorp te sluiten. Den Helder zal later ook volgen. De Christoforuskerk in Schagen moet als enige overblijven.

Hij was vijf jaar toen hij voor het eerst in de kerk in Anna Paulowna kwam, de 80-jarige Jos van Kuijeren weet het nog goed. "Mijn vader zat bij het koor en hij nam mij mee. Mijn moeder bleef thuis bij de andere kinderen. Zij was zelf al eerder naar een andere dienst gegaan." Jos was meteen verkocht. "Ik vond het prachtig. Hield van de ceremonie. Eigenlijk net theater."

En theater, daar hield Jos van. Hij speelde later bij de operette in Middenmeer, was lid van een musicalvereniging (al was dat geen succes) en was dirigent van het Caeciliakoor. In 2007 kreeg hij de pauselijke Pro Ecclesia-onderscheiding voor zijn inzet voor de katholieke kerk.

Misdienaar

"Op 2 februari 1953 moest ik voor de eerste keer dienen als misdienaar", vertelt Jos. "Het was de ochtend na de Watersnoodramp. Het was verschrikkelijk slecht weer en er zat nauwelijks iemand in de kerk." Het was zijn eigen idee om misdienaar te worden ('ik vond het zelf leuk'). Eigenlijk was de 9-jarige Jos nog te jong. Maar zijn oudere broer was dat ook al, hij hielp hem.

