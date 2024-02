Illegaal aangemeerde woonboot onder verzet uit Amstel getakeld

Een woonboot die illegaal lag aangemeerd in De Kwakel is gisteren uit de Amstel gevist en in beslag genomen. De eigenaren lieten dat niet zomaar gebeuren. Volgens gemeente Uithoorn moest de politie hen uiteindelijk uit de drijvende woning halen.

"Ze hadden de deur gebarricadeerd. De politie moest eraan te pas komen om de mensen uit de boot te begeleiden", schrijft gemeente Uithoorn in een persbericht. Toen de boot leeg was, zijn het water en de stroom afgesloten. Vervolgens is de woonboot weggesleept vanaf het Jaagpad naar de Amsteldijk-Zuid en daar met een hijskraan uit het water gehesen en meegenomen.

De gemeente zegt de eigenaren al sinds 2020 te hebben gewaarschuwd. De woonboot mag daar niet liggen, omdat het niet in het bestemmingsplan past. Daarnaast werd de drijvende woning verhuurd en ook dat mag niet op deze plek. Daarom vroeg gemeente Uithoorn de eigenaren meerdere keren de woonboot weg te halen.

Schulden

Gisteren was de maat dus vol en werd de woonboot weggehaald. Die staat voorlopig in een opslag. De eigenaar kan de boot weer terugkrijgen, maar de gemeente heeft wel een voorwaarde gesteld: hij moet de schulden die hij nog open heeft staan bij de gemeente eerst betalen. De eigenaar kreeg in het verleden meerdere boetes, omdat hij de woonboot maar niet weghaalde.

"Hij is bovendien verantwoordelijk voor de kosten die zijn gemaakt voor het wegslepen. Als de schulden binnen 13 weken nog niet afgelost zijn, dan zal de boot worden verkocht of vernietigd", aldus de gemeente. Als de man zijn schulden op tijd aflost en de woonboot weer terugkrijgt, mag hij deze niet weer aanmeren bij het Jaagpad.