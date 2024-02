Lichte stijging diefstal elektrische fietsen en bakfietsen in Landsmeer

De afgelopen weken worden er volgens de politie meer elektrische fietsen en bakfietsen gestolen in Landsmeer. Het zou gaan om zo'n twee of drie fietsen per week. Op dit moment surveilleert de politie extra om de fietsendieven op heterdaad te betrappen.

Elektrische fietsen en bakfietsen zijn volgens de politie duur en gewild en daarom ook 'logischerwijs in trek bij fietsendieven'. Het is niet duidelijk hoeveel van deze fietsen hiervoor gestolen werden.

"Mochten burgers een verdachte situatie als fietsendiefstal constateren, bel dan direct 112. Het bellen van 112 is bedoeld voor spoed. Dus niet alleen voor levensbedreigende situaties, maar zeker ook wanneer men getuige is van een misdrijf of het voorbereiden van een inbraak of diefstal", benadrukt een politiewoordvoerder.

In Landsmeer wordt op het moment extra gesurveilleerd. De politie roept op om altijd aangifte te doen.