Burgemeester Haarlemmermeer waarschuwt voor drugscriminelen: "Ruikt u iets vreemds?"

Burgemeester Marianne Schuurmans waarschuwt haar inwoners voor drugscriminaliteit in de buurt vanwege twee grote drugsvondsten in Haarlemmermeer deze maand. Er werd onder andere een drugslab in Rijsenhout ontdekt.

In het stuk op de website van de gemeente roept Schuurmans de Haarlemmermeerders op om uit te kijken naar mogelijke signalen van drugscriminelen in de buurt: "Ziet u of ruikt u iets vreemds in uw buurt? Of wil iemand uw loods of schuur huren en twijfelt u of dat wel een bonafide huurder is? Meld dat dan bij de politie."

Deze maand werd de gemeente tot twee keer toe opgeschrikt door grote drugsvondsten. Op Valentijnsdag werden bij een routinecontrole in een bedrijvenpand in Zwanenburg zo'n duizend pillen aangetroffen, samen met grondstoffen voor het produceren van drugs. Drie dagen later, op 17 februari, werd bij toeval een drugslab ontdekt aan de Aalsmeerderweg in Rijsenhout.