Bloesempark overbelast, wormen en schimmels moeten de bomen redden

Duizenden bezoekers van het Amstelveense Bloesempark hebben het idyllische plekje onbewust in gevaar gebracht. Door de enorme belasting van alle mensen die tijdens de bloeiperiode over de grond lopen gaat de gezondheid van de bomen achteruit. Dat laat de eigenaar van het park, de gemeente Amsterdam, weten.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de belangrijkste oorzaken de verdichting van de bodem en een gebrek aan leven in die bodem is. Daardoor 'floreren' de bomen niet meer zo. Verdichting kan ontstaan als er te veel gewicht op de bodem komt. De bodem wordt daardoor compacter en laat uiteindelijk minder water en lucht door, wat slecht is voor de groei van de bomen.

Als de eerste knoppen eind maart uitkomen, begint het al. Duizenden mensen bezoeken in die periode het park om even van de bomen te genieten. Maar die hordes mensen veroorzaken blijkbaar al jaren problemen. "De gezondheid van de Japanse sierkersen in het Bloesempark gaat al een paar jaar achteruit", schrijft de gemeente Amsterdam in een persbericht.

Experts komen gelukkig met een oplossing: "We proberen de bodemkwaliteit in het Bloesempark te verbeteren door de inzet van wormen en schimmels." Aan die beestjes de taak om het park te redden. Wormen moeten straks gangen graven, waardoor de bodem weer beter water doorlaat. Schimmels mogen de wormen bij hun werk gaan ondersteunen, want zij zorgen met hun lange schimmeldraden voor een betere bodemstructuur.

Experiment

Het is een experiment, want deze manier van bodemverbetering wordt nog niet vaak toegepast. De wormen en schimmels worden in maart uitgezet, vlak voor de bloesems gaan bloeien.

"We verwachten dat de Japanse kersen vitaler worden als de bodem weer gezonder is. Daarmee moet het Bloesempark bestand zijn tegen het hoge bezoekersaantal tijdens de komende bloesemperiode." Mocht het niet beter gaan, volgen mogelijk meer maatregelen.

Entreegeld

Het is niet de eerste keer dat Amsterdam maatregelen neemt. Eerder werd al eens onder hoge druk lucht in de grond geperst, waardoor de bodem open is gebarsten (geploft). Volgens de gemeente zorgde dit voor een positief resultaat, maar is het een duur proces dat vaak herhaald moet worden. Vorig jaar overwoog Amsterdam om twee euro entreegeld per bezoeker te heffen en daarvan het onderhoud van het park te betalen.