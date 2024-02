Schiphol test digitale paspoortcontrole waarmee lange wachtrijen verleden tijd zijn

Naast het verkorten van de rijen, moet dit systeem het ook veiliger maken en moet het de marechaussee ontlasten. "De gedachte is dat als we dit systeem invoeren, iedereen die van de rest uit de wereld naar Europa komt dit systeem kan gebruiken. Op Schiphol gaat het al om tientallen miljoenen passagiers", legt staatssecretaris Justitie en Veiligheid Erik van der Burg uit.

Reizigers scannen van tevoren hun paspoort in een speciaal ontwikkelde app op de telefoon, uploaden een selfie en beantwoorden vragen die ze normaal gesproken aan het poortje bij de marechaussees moeten beantwoorden. Met dit nieuwe digitale reisdocument, het Digital Travel Credential (DTC), zouden wachtrijen verleden tijd zijn. De pilot wordt uitgevoerd op verzoek van de Europese Commissie in samenwerking met Canada. Daarom kunnen alleen reizigers op KLM-vluchten vanuit Canada naar Nederland meedoen.

"Dat is dus niet alleen tijdwinst voor passagiers, maar geeft ook de Marechaussee extra tijd om te controleren of u niet alleen bent wie u bent, maar ook voorkomt in dossiers.

"Je moet zeker weten dat alles goed in orde is", reageert staatssecretaris Eric van der Burg. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens kwam met kritische vragen, maar inmiddels is dat ook afgetikt. "En dat is natuurlijk terecht, zij hebben goed meegekeken", zegt kolonel Elwin van der Molen van de Koninklijke Marechaussee. De gegevens van de passagiers worden verwijderd drie dagen na binnenkomst van het land.

Veiligheid

Of het mogelijk is om kritisch passagiers te checken zonder ze daadwerkelijk te zien, moet deze pilot ook uitwijzen. Kolonel Elwin van der Molen van de Koninklijke Marechaussee: "Omdat we nu eerder de informatie hebben gekregen en daar een speciaal team naar hebben laten kijken, denken we dat het een stuk veiliger wordt", vertelt hij.



Maar volgens hem zou het ook op een andere manier waardevol kunnen zijn voor de marechaussees. "Die grote wachtrijen, dat doet ook iets met het personeel", aldus Van der Molen. Hij doelt hiermee op de werkdruk.

Kinderziektes

Het systeem heeft nog wat kuren, ook daar is de pilot natuurlijk voor. "Het is een beginfase, een pilot", reageert KLM-steward Milan Veldkamp als hij bij het poortje wordt geweigerd. "De eerste keer is het misschien niet fantastisch, maar de tweede keer vast wel. "