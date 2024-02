Amsterdamse Nusantara Beat gaat op tour door land van hun dromen en roots Indonesië

De Amsterdamse band Nusantara Beat maakt muziek die teruggrijpt op Indonesische pop uit de jaren 60 en 70. De bandleden komen uit allerlei bands, zoals als Jungle by night, Eut en Altin Gun, maar ze vonden elkaar in hun Indonesische roots. Op 1 maart reist de band af naar het land van hun dromen, Indonesië. "Ik weet dat mensen lief voor ons zullen zijn en wij voor hen. Het wordt gewoon een groot avontuur!"

Nusantara Beat in de repetitieruimte in Amsterdam Noord - NH Nieuws

Gastvrij wordt Culture Club-verslaggever Ron Flens ontvangen bij de repetitie van Nusantara Beat in hun oefenruimte in Amsterdam-Noord. Die gastvrijheid lijkt er bij alle leden van de band met de paplepel ingegoten te zijn. De oma van zangeres Megan kwam uit Indonesië en was zwanger van Megan's moeder toen ze naar Nederland verhuisde. "Ik ben opgegroeid met heerlijk eten en dat was natuurlijk heel anders dan bij andere kinderen thuis" vertelt ze. "Ik nam altijd vriendinnetjes mee die altijd mochten blijven eten". Balinese dans Percussionist Gino Groeneveld kan dat beamen: "Het maakte niet uit hoeveel eten we hadden, maar altijd als er mensen over waren dan deelden we dat eten". Broertje Sonny Groeneveld komt met iets anders typisch Indonesisch wat ze in hun opvoeding meekregen. "Mijn moeder was gek van Balinese dans. Ze leerde ons dat, dus in onze jeugd hebben we veel meegedanst met mijn moeder en mijn tante". Gino showt enkele moves van de Balinese dans waarbij hij wijdbeens beweegt en zijn armen de lucht in zwiert. "Ik voel me echt Amsterdammer, maar Indonesië zit ook wel in mij".

Gino showt zijn Balinesische dansmoves - Foto: NH Media

De bandleden van Nusantara Beat vonden elkaar in hun Indonesische roots en achtergrond. In hun muziek laten ze zich vooral inspireren door Indonesische soenda pop uit de jaren 60 en 70. De teksten die Megan zingt zijn in het Bahasa Indonesia, de officiële taal van Indonesië. Toen ze gevraagd werd voor de band, sprak ze geen woord in die taal. "Aanvankelijk zong ik de teksten fonetisch en wist ik niet wat ik zong" lacht ze. "Maar nu ben ik bezig de taal te leren, net als veel andere bandleden die het nog niet spraken". De manier van zingen is ook anders dan ze deed in haar vorige band Eut. "Daar zong ik lager en misschien wat schreeuweriger, nu zing ik veel hoger, nasaler en met een Aziatische twist." Gamelanorkest Typisch Indonesisch is natuurlijk ook het gamelanorkest waarbij voornamelijk op bronzen slaginstrumenten zoals drums, kulintangs, gongs en xylofoons wordt gespeeld. Sonny heeft dat samen met gitarist Rouzy Portier opgenomen en in een sampleapparaat gestopt. Zo kan Rouzy het gamelanorkest in zijn eentje toevoegen aan het bandgeluid bij optredens of in de studio. Ook gitarist Jordy Sanger vertelt dat hij op een andere manier gitaar speelt dan in eerdere bands. Hij speelt een stukje gitaar en vertelt dat het hier gaat om de pelog-toonladder, die bestaat uit zeven noten. "En dat draagt ook weer bij aan die typisch Indonesische sound", vertelt Jordy.

Gitarist Jordy demonstreert de de typisch Indonesische sound - Foto: NH Media

De vraag is in hoeverre de jonge Amsterdammers van Nusantara Beat zich verwant voelen met de Indorockers uit de jaren 50 en 60 in Nederland, zoals The Tielman Brothers. "Dat zijn legendes, dat zijn echt bazen", zegt Jordy vol overtuiging "Het waren geweldige muzikanten en die gasten brachten de rock 'n roll naar Nederland." Lowlands, Zwarte Cross en Into The Great Wide Open Afgelopen jaar had Nusantara al veel succes op festivals als Lowlands, Zwarte Cross en Into The Great Wide Open. En op 1 maart vertrekt de band naar Indonesië voor een aantal concerten. De bandleden zijn razend enthousiast en kunnen niet wachten om naar het land van hun roots en van hun dromen af te reizen. "Ik kijk er naar uit om naar de warmte te gaan", lacht Rouzy. "Ik heb heel veel zin om bij allerlei stalletjes te gaan eten", lacht Gino. "Leuk als familie naar onze optredens komt kijken", zegt Sonny. "Het wordt gewoon een groot avontuur", glimlacht Megan. "Ik ben er nog nooit geweest, dus voor mij is het een unicum", zegt Jordy. Bassist Michael werd geboren in Indonesië en groeide er op. Voor hem is het dus een weerzien met zijn land. "Ik ben er lang niet geweest, dus ik vind ook ook weer heel spannend om er nu naartoe te gaan." Als Nusantara Beat terug is uit Indonesie kun je ze op 17 april zien in de Tolhuistuin in Amsterdam. In juli staan ze op het festival Down the Rabbit Hole.