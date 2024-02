Konijnen groeien uit hun hok, inzamelingsactie voor nieuw paleis

De konijnen van het Hertenkamp in Enkhuizen zijn hard toe aan een nieuw verblijf. Daarom hebben projectleider Bart van Berkel en beheerder Susanne Knollenburg een inzamelingsactie opgezet. En met succes: negentig procent van het streefbedrag is al binnen.

De nood van een nieuw onderkomen voor de konijnen is hoog, vertelt het duo aan NH Radio-verslaggever Sjoerd Hilarius. Het hok is namelijk erg vervallen. Daarnaast zijn de afmetingen voor de verzorgers, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, ook niet ideaal: zij moeten op hun knieën het verblijf schoonmaken. "Het hok is twee meter diep en drie meter breed. Als je achterin moet zijn, zit je op je hurken." Dat is niet te doen voor de verzorgers, aldus Susanne.

Het nieuwe konijnenparadijs moet aan een aantal eisen voldoen: de verzorgers moeten staand hun werk kunnen doen, er moeten materialen gebruikt worden waar niet op gekauwd kan worden maar die wel makkelijk schoon te houden zijn en het hok moet niet van buitenaf open te maken zijn. Bart: "Daar hebben we wel wat last van, van kinderen die vlak voor sluitingstijd toch genegen zijn om dat hokje weer open te doen. Terwijl die net zo netjes is dicht gedaan door de verzorgers."

Ook kippen hebben nieuw thuis nodig

Er is zo'n 1800 euro nodig voor een nieuw verblijf van de konijnen en daarvan is door de inzameling al negentig procent binnen. Daarom dromen Bart en Susanne vast verder over andere onderdelen van de Hertenkamp die gerenoveerd kunnen worden, zoals het kippenhok.

"Het hekwerk is te ruim, dus is het aan de onderkant dichtgemaakt zodat de kippen niet ontsnappen. Aan de bovenkant hangen nu netten, omdat de vos er anders bij kan", somt Susanne de problemen met het kippenonderkomen op. Die vos zorgt al een tijdje voor problemen bij de Hertenkamp. Hij heeft al een aantal eenden te pakken genomen.

Overweldigende steun

Bart is overweldigd door de hoeveelheid steun die de kinderboerderij voelt van de Enkhuizers. "Het gaat om meer dan alleen geld. Het gaat ook om vrienden van de Hertenkamp." Ook Susanne is meer dan verheugd. "De inwoners steunen ons echt massaal, van 5 euro tot 100 euro. Het is super om te zien hoe mensen reageren."

Het is de bedoeling dat het nieuwe hok in april of mei gereed is. Doneren kan via de Facebook-post hieronder.