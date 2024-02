Statushouders verblijven vanaf april in voormalig ziekenhuis Blaricum

Tweehonderdvijftig asielzoekers met een verblijfsvergunning worden vanaf april opgevangen in het voormalige ziekenhuis Tergooi in Blaricum. De gemeente Blaricum heeft de vergunning verleend aan het Centraal Orgaan Asielopvang (COA) voor de opvang van deze statushouders in het gebouw.

De vergunning is verleend tot uiterlijk 1 juli 2026. De statushouders blijven in het gebouw tot zij een sociale huurwoning in de regio toegewezen krijgen. Volgens de gemeente is het de bedoeling dat ze tijdens hun opvang goed integreren en kennismaken met de nieuwe omgeving. Na 2,5 jaar stopt de opvang in het gebouw en wordt de locatie gebruikt voor woningbouwproject Craibosch.

Leegstand

Sinds de verhuizing van het Tergooi-ziekenhuis van Blaricum naar die van Hilversum staat het gebouw grotendeels leeg. Dat deze locatie mogelijk gebruikt zou worden als asielopvang zat er al een tijdje aan te komen. In de zomer van vorig jaar ging het gerucht al rond, maar werd dat door het gemeentebestuur ontkent. Maar uiteindelijk maakte de gemeente dan toch bekend dat het COA een verzoek had verstuurd.

In oktober van vorig jaar liet de gemeenteraad weten dat ze konden leven met asielzoekers in het gebouw, maar werden er wel harde eisen gesteld, waaronder een harde einddatum zodat het woningbouwproject geen vertraging oploopt.