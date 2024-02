Bed and breakfasts met drie kamers hoeven op Texel toch niet in te krimpen

Texelaars die logies en ontbijt aanbieden mogen dat blijven doen. Het college had eerder plannen om b&b's met drie kamers noodgedwongen te laten krimpen naar twee kamers, maar komt nu terug op dat besluit. Dat betekent dat alles bij het oude blijft. Alleen Texelaars die een nieuwe b&b beginnen moeten voldoen aan die nieuwe regels.

Miko Honingh voor zijn bed and breakfast in De Koog. - Foto: NH Nieuws/Edo Kooiman

Het paraplu-bestemmingsplan verblijfsrecreatie, zoals het officieel wordt genoemd, heeft de afgelopen tijd heel wat stof doen opwaaien. Het was oorspronkelijk de bedoeling om de regels voor bed and breakfasts flink aan te scherpen. Dat leidde onder de eigenaren die drie kamers verhuren tot veel onrust, want zij zouden moeten krimpen naar twee kamers. Dat plan is nu dus van de baan. "Dit is voor ons een groot succes", zegt Miko Honingh. "Hier hebben we voor gestreden." Hij heeft zelf ook een b&b met drie kamers. "De plannen om een kamer in te leveren kwamen anderhalf jaar geleden zo uit de lucht vallen. Daar voelden we ons behoorlijk door overvallen." Om die reden hebben de aanbieders van b&b's zich verenigd. Honingh is bestuurslid. "We hebben iedereen gestimuleerd om een zienswijze in te dienen met behulp van een advocaat." Ook financieel had het plan gevolgen voor de aanbieders van drie kamers. "Het betekende ook dat een derde van de inkomsten zou wegvallen. Eigenaren hadden veel geïnvesteerd om alles op een goede manier aan te bieden. Dan is het fijn dat je deze investering er ook uit kan halen zoals je dat tevoren had berekend."

"Denk bijvoorbeeld aan een plan voor een betere doorstroming van verkeer of meer parkeerplekken" Miko Honingh, bestuurslid benbvereniging Texel

Het terugdringen van drie naar twee kamers was bedoeld om de druk van het toerisme op de samenleving te verminderen. Op Texel zijn er volgens Honingh 230 actieve aanbieders van bed en breakfasts en 27 procent daarvan heeft een derde kamer. Dat zijn dus ruim 60 bed and breakfasts. "Op de in totaal 45.000 geschatte slaapplaatsen op het eiland stelt dat natuurlijk niets voor", zegt hij. "In onze ogen is het goed dat de gemeente op zoek gaat naar een andere oplossing waar misschien meer winst te behalen valt. Denk bijvoorbeeld aan een plan voor een betere doorstroming van verkeer of meer parkeerplekken", zegt Miko Honingh.

Een luchtfoto van Den Burg waar ook diverse aanbieders van logies en ontbijt zijn. - Foto: NH Nieuws/Edo Kooiman