Betrapte inbrekers op de vlucht na woninginbraak Hoofddorp

De mannen braken tussen 19.00 en 21.00 uur in bij de woning in de wijk Floriande, vertelt een politiewoordvoerder. De inbrekers kwamen de woning binnen door het slot te vernielen. Ze sloegen op de vlucht, nadat ze op heterdaad betrapt werden. Of dat door de bewoner van het huis was, kan de politie niet zeggen.

Niet aangetroffen

Om de inbrekers sneller te kunnen vinden, startte de politie gisteravond om 21.04 uur een Burgernetactie waarbij omwonende deelnemers een bericht ontvingen om uit te kijken naar de twee mannen.

De politie omschrijft de inbrekers als twee donker geklede mannen met kort haar. De ene was rond de 1.80 meter lang en forsgebouwd, de andere man wordt door de politie als tenger omschreven.

De mannen zijn nog niet aangehouden, vertelt de woordvoerder. De politie is nog bezig met het onderzoek en zoekt naar getuigen.