Geen huis? Deze vijf vrienden bouwen hun eigen woonwijk

Voor vijf vrienden uit Schagerbrug wordt hun droom nu eindelijk werkelijkheid. Zij zijn al jaren bezig met de plannen om een eigen woonwijk te bouwen, vanwege het zwaar teleurstellende woningaanbod in het dorp. Het voormalige B-veld van voetbalvereniging Vesdo wordt hiervoor nu bouwrijp gemaakt.

Max Tiebie staat op de bouwgrond waar zijn toekomstige huis komt te staan - Foto: NH Media / Kelly Blok

Dankzij Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), waarbij een particulier het werk overneemt van een projectontwikkelaar, zijn Max Tiebie en vier andere vrienden uit Schagerbrug een paar jaar geleden de uitdaging aangegaan om een eigen woonwijk te bouwen. Het gaat nu dus echt gebeuren, maar het is absoluut niet makkelijk voor ze geweest. Het vijftal heeft namelijk flinke tegenslagen gehad. Vooral over de grondprijs konden ze het niet eens worden met de gemeente. De grondprijs die de gemeente vroeg, was namelijk te hoog en daardoor werd de verkoopprijs voor starterswoningen te hoog. Door die prijs zouden het dus geen starterswoningen meer zijn. "Maar dat hebben we opgelost door de grondprijs van de starterswoningen goedkoper te maken en dat er bij de rest van de woningen weer bij opgeteld", legt Tiebie uit. Tekst loopt door onder de foto.

Van het voetbalveld is niks meer over - Foto: NH Media / Kelly Blok

"Soms moest je ook je verlies nemen en weer doorgaan", vertelt Max over deze situatie. Gelukkig kan het CPO-bestuur rekenen op hulp van een ervaren coach die ze door het proces heen loodst. De realisatie van deze nieuwbouwwijk is namelijk best bijzonder, omdat het verkoopproces ook net even anders gaat. Lootjes trekken "De notaris heeft lootjes getrokken. Degene die als eerst was getrokken, mocht als eerst een huis kiezen", aldus Max, "Dat was een van de moeilijkste puzzels, om iedereen tevreden te houden. Want het zijn bijna allemaal vrienden en bekenden." Max wist van tevoren dus ook niet welk huis van hem zou worden, dus de loting was een spannend moment. Maar hij is erg blij met zijn woning. "Het was niet mijn eerste keus, maar wel het type woning dat ik wilde hebben. Ik ga wonen in een relatief betaalbare woning én in Schagerbrug, wat de meesten willen, dus het heeft voor mij goed uitgepakt", vertelt Max. Tekst gaat door onder de foto.

Een plattegrond van de woningen - Foto: Bestuur CPO dijkzicht Schagerbrug

Het CPO-bestuur is verantwoordelijk voor veel belangrijke beslissingen, maar de vijf jongens staan er niet alleen voor. Het gebeurt in samenspraak met de kopers van de woningen, die automatisch leden van de CPO zijn. "We maken keuzes voor hun portemonnee, dus zij moeten ook meebeslissen. Bijvoorbeeld over schuttingen en de verschillende soorten daken. Daar moet iedereen het mee eens zijn", legt Max uit. En na lang wachten is het eindelijk zover: de grond wordt bouwrijp gemaakt en de nutsvoorzieningen aangesloten. "Als dat klaar is, is dat het teken dat ze in de fabriek kunnen beginnen met de prefabwoningen te bouwen. Daar hebben ze volgens mij vijf maanden voor nodig. En daarna kan het dan heel snel gaan", aldus Max.

"Het einde komt in zicht" Max Tiebie