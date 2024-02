Twee explosies in één nacht in Amsterdam, 'War!' op muren geschreven

Bij woningen in Amsterdam-Noord en Amsterdam-Oost hebben vannacht explosies plaatsgevonden. In beide gevallen is de ingang naar de woningen beschadigd en is de tekst 'War!', Engels voor oorlog, op de muur geschreven.

De eerste van de twee explosies vond gisteravond rond 23.45 uur plaats bij een appartementencomplex in de straat Mastbos in Noord. Een deel van de ruiten in het toegangsgebouw zijn er volledig uitgeblazen, een ander deel heeft flinke barsten.

De tweede explosie gebeurde rond 3.15 uur bij een portiekwoning aan de Populierenweg, in de buurt van het Oosterpark. Ook in deze straat liggen er glasscherven op de grond. Opmerkelijk is dat in beide gevallen het woord 'War' op de muur staat geschreven.