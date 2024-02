Toch een windmolen bij de Noorder IJplas? Investeerders proberen het via omweg

De coöperaties die jaren lang investeerden in het plan voor windmolens rondom de Noorder IJplas, hebben bij de gemeente een vergunningsaanvraag gedaan voor de komst van één windmolen. Dat terwijl hun voorstel voor de komst van drie windmolens in november nog werd afgekeurd door de Provinciale Staten. Omwonenden vinden het schandalig. "Wat we ook zeggen, ze doen het toch."

Afgelopen november stonden de omwonenden van de Noorder IJplas nog met champagne feest te vieren op de dijk. Nu staat Martijn Beenen er met een minder vrolijk gezicht. Hij vindt het ongelooflijk dat de investeerders alsnog een vergunningsaanvraag doen. "Ik vind het een belediging naar ons, maar ook naar de Provincie. Wat we ook zeggen, ze gaan het toch gewoon doen", vertelt hij.

Het proces van de drie windmolens loopt nog. Toch hebben de investeerders als reddingsboei ook deze aanvraag alvast uitgegooid. Volgens een woordvoerder was afwachten geen optie. "We moeten haast maken met duurzame energie in de regio. Amsterdam verbruikt een substantieel van de stroom van de Provincie, maar wekt weinig op. Het elektriciteitsverbruik explodeert, maar er komt nauwelijks nieuwe opwek bij. Een windmolen helpt tegen de congestie in het netwerk.", laat hij weten.

5 Megawatt

De drie windmolens moesten 20.000 inwoners van stroom voorzien. Toch stemde een meerderheid van de Provinciale Staten tegen, omdat de molens voor te veel overlast zouden zorgen. Maar voor windenergieprojecten met een vermogen van minder dan 5 Megawatt, blijkt het niet de Provincie maar de gemeente te zijn die over de vergunning beslist. Deze grens wordt met de komst van één windmolen niet overschreden laten de investeerders weten.

Volgens buurman Beenen communiceerden de investeerders eerder nog naar de bewoners dat het bouwen van slechts één windmolen niet genoeg oplevert. Toch zeggen de coöperaties nu dat één windturbine wel rendabel is. "We denken van wel. Wij hoeven als coöperaties niet voor dikke winsten te gaan. We gaan geen verlies maken op de molens, maar de beschikbaarheid van duurzame energie in Amsterdam staat bij ons voorop", aldus een woordvoerder.

Ambitie

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de vergunningsaanvraag inderdaad is ingediend en dat er de komende weken zorgvuldig naar zal worden gekeken. Toch is het volgens Beenen erg aannemelijk dat het gaat gebeuren. Zo is wethouder Pels zelf één van de aanjagers van het plan omdat ze verantwoordelijkheid wil nemen in de klimaattransitie.