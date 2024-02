Levenslang voor Taghi betekent voorlopig einde aan 'meest vergiftigde proces ooit'

Het vonnis in het Marengoproces is een 'ijkpunt' in een van de meest beruchte en geruchtmakende strafzaken van de Nederlandse geschiedenis. Het proces draait om zes moorden, vier pogingen tot moord en het voorbereiden van liquidaties. Aan het hoofd van de organisatie staat Ridouan Taghi, hem werd levenslang opgelegd.

"Amsterdam is eigenlijk het toneel geworden van een serie liquidaties die te linken zijn aan deze zaak. Door de kroongetuige zijn deze liquidaties begaan en die hebben in deze stad plaatsgevonden", vertelt hoogleraar straf(proces)recht aan de Universiteit van Amsterdam.

Drie keer levenslang

In de zaak eiste het Openbaar Ministerie tegen zes verdachten levenslang. Taghi, Razzouki en Mario R. werden daadwerkelijk tot levenslang veroordeeld. De broer van R., Mao, volgens het OM een belangrijke speler, hoorde ook een levenslang tegen zich eisen, maar daar ging de rechtbank niet in mee. De rechter veroordeelt hem tot een straf van 15 jaar en 8 maanden. Tegen Mohamed Razzouki en Achraf B. was ook levenslang geëist. Zij krijgen 27 jaar cel en 29 jaar en 2 maanden.

Kroongetuige Nabil B., om wie veel te doen was in het megaproces, heeft de straf gekregen die het Openbaar Ministerie tegen hem eiste: 10 jaar. Vanwege het getuigen tegen de organisatie van Taghi krijgt hij een minder zware straf voor zijn daden,

Ondernemers halen opgelucht adem

Met het vonnis komt er voorlopig een einde aan het Marengoproces. Het proces tegen Taghi werd gevoerd in de Bunker in Osdorp en ging gepaard met zware veiligheidsmaatregelen. "Wij hebben er heel veel last van", vertelt een van de ondernemers op het bedrijventerrein. "Ik vind het helemaal niet erg dat ik buren heb die een feestje houden. Maar vier keer in de week dat vind ik toch wel heel vervelend en al helemaal dat die buren al in 1997 naast je zijn komen wonen", aldus Martijn Wolfs.

Gabriella Jagt, een van de andere ondernemers, vertelt haar klanten echt voor te bereiden op de omstandigheden. "Dan vertel ik dat we naast de bunker zitten en er vandaag een zitting van het Marengoproces is. De beveiliging is dan extra hoog. Dus houd daar rekening mee dat er mannen met wapens op de weg kunnen gaan staan om je tegen te houden."

Naast het Marengoproces loopt ook nog de zaak rond de dood van Peter R. de Vries in de Bunker. Donderdag is de laatste dag van dat proces. Een eventueel hoger beroep in Marengo wordt op Schiphol gehouden.