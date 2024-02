Gigantisch wandkleed belicht mentale gezondheid in Haarlems Museum van de Geest

Een wandkleed van meer dan 38 meter lang exposeert in het Museum van de Geest in Haarlem. Het kunstwerk, genaamd Epic of the Mind, is gemaakt door kunstenaar Laurence Aëgerter. Zij liet zich inspireren door de spullen die in het museum te vinden zijn.

Het wandkleed is zo groot, dat het in delen wordt vertoond. Op dit moment is deel drie te zien in het museum. "Iedere twee, drie maanden wisselen we door", vertelt museummedewerker Esmee Perloy. Ze noemt het doek een mooie aanvulling van het museum.

Tentoonstelling

De tentoonstelling, Epos van de Geest, is volgens de kunstenaar een 'ode aan de menselijke geest'. "Het werk van Aëgerter bevindt zich op het kruispunt van kunst en de zorg en dat is wat wij ook doen", zegt Perloy. "Wij maken met onze kunst mentale gezondheid bespreekbaar."

Isoleercel

Verder worden er in de tentoonstelling opnames getoond in een oude isoleercel van het museum. Op de beelden zijn huidige isoleercellen te zien, waar andere activiteiten plaatsvinden, zoals een huiskamerconcert of een massage. Esmee legt uit dat een isoleercel tegenwoordig nog steeds wordt gebruikt en dat de meningen daarover verdeeld zijn. De tentoonstelling opent het gesprek over het gebruik hiervan.

Tot eind maart is het derde deel van het kunstwerk Epic of the Mind te zien, daarna draait het wandkleed door naar deel vier.