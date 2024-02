Hilversum herdenkt Februaristaking: staking bracht duizenden dorpsgenoten op de been

Hilversum heeft na Amsterdam de meeste mensen op de been gebracht tijdens de Februaristaking van 1941. Die bijzondere daad van verzet is herdacht, op de plek waar het begon: Seinhorst.

Op de plek waar in 1941 de portiersloge van de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek (NSF) stond, staat nu het NSF-kunstwerk met daar vlak onder de plaquette ter herinnering aan de ruim tienduizend dappere Hilversummers die opstonden tegen fascisme en antisemitisme.

Dat zo veel Hilversummers die kou van februari en de mitrailleurs van de bezetter trotseerden, was extra betekenisvol als je beseft dat Hilversum volledig in handen was van de nazi-bezetter en de collaborerende NSB.

Duizenden staakte mee

Op 26 februari 1941 trok een stoet van naar schatting 10.000 Hilversummers naar het raadhuis. Zij protesteerden tegen de jodenvervolging en de bezetting door nazi-Duitsland.

Die gebeurtenis is herdacht op Seinhorst, in aanwezigheid van onder anderen burgemeester Gerhard van den Top, FNV-vicevoorzitter Kitty Jong en comité-erelid Pieter Broertjes.