Dronken streamer scheurt door Krommeniedijk en filmt eigen arrestatie

Een 21-jarige dronken automobilist heeft zondagavond met minstens honderd kilometer per uur door Krommeniedijk geracet. Tijdens zijn dollemansrit filmde hij zichzelf met een bivakmuts op en een bijna lege fles drank in z'n hand. De video eindigt met zijn arrestatie, waarop zijn volgers in een deuk lagen. De video is verwijderd van social media, maar nog wel te zien op de videosite Dumpert.

De man zegt in de video dronken te zijn. "Ik had bijna iemand aangereden ouwe", klinkt het tussen een hoop scheldwoorden door als hij veel te hard op de nauwe Krommeniedijk rijdt. Even later als hij stilstaat laat hij een bijna lege fles zien, neemt een paar slokken en laat wat boeren.

Hij lijkt behoorlijk zeker van zijn zaak en denkt dat de 'scotoe' (politie) toch niet weet waar hij is. Maar daar vergist hij zich in: "Oh shit, iemand heeft de scotoe gebeld." Hij zet zijn bivakmuts en pet af en wordt in de boeien geslagen.

Auto in beslag en rijverbod

De politie laat weten dat de auto waarin de man reed in beslag is genomen. Ook heeft hij een rijverbod gekregen. Inmiddels zit hij niet meer in de cel, afhankelijk van het bloedonderzoek zal hij zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Wonder boven wonder lijkt de man geen brokken te hebben gemaakt. De dollemansrit is hier te zien.