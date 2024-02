Wel een speelveld, maar nieuw pannaveld naast basisschool Venhuizen wordt lastig

De volledige gemeenteraad van Drechterland heeft gisteren ingestemd met een voorstel om het huidige speelveld aan het Padland in Venhuizen te behouden. Het omstreden pannaveld, dat vorig jaar gesloopt werd vanwege geluidsoverlast in de buurt, keert niet terug.

Al meerdere jaren wordt er gesproken over het verplaatsen of verwijderen van het pannaveld naast de basisschool in Venhuizen. Omwonenden ervaren geluidsoverlast van spelende kinderen, maar de school zelf en andere buurtbewoners waren juist tegen het weghalen ervan.

Er werd een geluidsonderzoek gedaan en een enquête gehouden. Het college van Drechterland besloten na de uitkomst hiervan dat het pannaveld niet behouden kon blijven op het terrein naast de school. In april vorig jaar is het weggehaald.

Blij met duidelijkheid, hopen dat rust terugkeert

Gisteravond stemde de gemeenteraad van Drechterland unaniem in met een voorstel om het bestemmingsplan van het stuk grond niet te wijzigen. Dit betekent dat het speelveld behouden blijft, maar het pannaveld (voorlopig) niet terugkeert.

Namens de omwonenden en bezwaarmakers van het veld laat Andras Theunissen weten blij te zijn met het besluit. "We waarderen de verwijdering van het veld en de terugkeer van de rust in de buurt", legt hij uit. "De discussie rond het bestemmingsplan was bedoeld om deze zaak op de politieke agenda te zetten. Het college erkent nu dat het pannaveld verkeerd geplaatst was en bevestigt dat het niet zal terugkeren op dit terrein. Daarmee is het wat ons betreft klaar, want de overlast is nu verleden tijd."

Ook Ingrid van Heezen, de directrice van basisschool 't Padland, is blij met de duidelijkheid binnen de gemeente. "We zijn allang al blij dat het voorstel gehandhaafd wordt om kinderen op het veld naast de school buiten te laten spelen", zegt ze.

"Het voorstel geeft duidelijkheid. Ik denk dat er ook gedegen onderzoek gedaan is door de gemeente. Want het is een langlopend dossier. Ik hoop dat het hiermee rustiger wordt"

Vervolgstappen over nieuwe locatie pannaveld

Er is nog geen antwoord op de vraag of het pannaveld ergens anders in Venhuizen een nieuwe plek krijgt. "Dat zal in de komende periode onderzocht moeten worden", gaat de schooldirectrice verder. "Er komen vervolgstappen, maar het heeft geen prioriteit. Het nieuwe veld zal in ieder geval niet op gemeentegrond geplaatst worden.