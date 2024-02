Retourtje Amsterdam-Groningen straks 65 euro? NS verwacht 'forse prijsstijging'

Voor dit jaar hing de treinreiziger ook al een flinke stijging in de kosten voor een kaartje boven het hoofd. Maar vanwege een financieel steunbedrag van het Rijk, zo'n kleine 120 miljoen euro, ging de stijging van 8,67 procent niet door. Maar de steun van het Rijk is geen structurele oplossing, zo stelt de NS zelf. Dus komt die tariefsverhoging alsnog in 2025 en kan oplopen tot meer dan 10 procent, zo staat in het jaarverslag.

Afgelopen jaar leed de NS een verlies van 191 miljoen euro, zo werd duidelijk uit de jaarcijfers van het bedrijf. Dat is weliswaar minder dan het verlies over 2022, toen ging het om 421 miljoen euro, maar de vervoerder wil nog niet spreken over een gezonde bedrijfsvoering. Het verlies komt onder andere door de sterk gestegen prijzen voor energie en de nog steeds lagere reizigersaantallen. Dat aantal zit namelijk nog steeds niet op het niveau van voor de coronapandemie.

Naast dat het reizigersaantal nog steeds niet op niveau is en dat er opnieuw verlies is geleden, verliep het vervoeren van de reizigers ook niet vlekkeloos voor de NS. Zo kwamen minder reizigers op tijd aan op het bestemming, 89,7 procent tegenover 91,6 procent in 2022, en konden minder mensen zitten in de trein.

'Jaar met twee gezichten'

Wouter Koolmees, president-directeur van de NS, spreekt zelf over een jaar met 'twee gezichten'. "Waar in 2022 nog tientallen treinen per dag uitvielen door personeelstekort, waren de gevolgen voor onze reizigers afgelopen voorjaar veel minder merkbaar dankzij al onze inspanningen. Hoe anders was het najaar waarin de reiziger veel last gehad heeft van vertraging, verstoringen en te drukke treinen. Dat moet beter voor reizigers."

Een probleem waar Koolmees het onder andere over heeft, is de grote systeemstoring bij de verkeersleidingspost in Amsterdam. In juni lag het treinverkeer rond Amsterdam ruim 12 uur lang stil door een kapot hardware-onderdeel bij de verkeersleiding. Andere verstoringen zijn bijvoorbeeld op de hogesnelheidslijn, die op een aantal gedeeltes niet veilig genoeg is voor normale snelheid, en meerdere defecte bovenleidingen waardoor het treinverkeer een tijd niet reed.