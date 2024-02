Archeologen op zoek naar bodemprijzen in voormalig V&D-pand: "Het is een loterij"

Een leuk topje, handdoeken of een speelgoedauto kan je er niet meer halen. In het pand van het voormalige warenhuis V&D in Alkmaar worden nu opgravingen gedaan naar de geschiedenis die daar letterlijk in de grond te vinden is. En met succes: de resten van een woning uit de zeventiende eeuw worden laag voor laag blootgelegd. "Het is net als het winnen van een loterij", aldus stadsarcheoloog Peter Bitter.

Stadsarcheologen Nancy de Jong en Peter Bitter aan het werk - Foto: Foto: Isabel van Avezaath

Voor veel Alkmaarders heeft het oude pand van V&D een speciaal plekje in hun herinneringen. Na een historie van bijna negentig jaar ging de winkelketen in 2015 failliet. Hoewel de buitenkant van het pand niet is veranderd, valt er binnenin niet veel meer te herkennen. Een klein gedeelte van de ruimte is uitgegraven, en daarbinnen wordt hard gezocht naar sporen uit het verleden. Veel oude onderdelen van wat hier voorheen stond komen naar boven. Zo kan goed in kaart worden gebracht op welke manier de mensen vroeger geleefd hebben en wat er allemaal op de plek heeft gezeten. "Als je goed kijkt, zie je een bakstenen rondje in de hoek. Dat was een waterput", vertelt Nancy de Jong. "In het voorhuis werd ook gewerkt en waarschijnlijk werd hier een ambacht uitgevoerd waarbij water nodig was." Donker Deze manier van werken is voor de archeologen anders dan normaal. "We hebben nu geen last van de weersomstandigheden, dat is wel lekker", vertelt Nancy. Maar het binnen werken heeft ook zijn keerzijde. "Het is hier wel erg donker waardoor het soms moeilijk is om wat te vinden als alles nagenoeg dezelfde kleur heeft. Daarom dragen we ook een lampje op onze helm." Volgens Nancy zijn de voorbijgangers vaak erg enthousiast. Doordat de opgravingen binnen plaatsvinden valt er alleen niet veel te zien. "Omdat jullie er zijn kunnen we de mensen nu toch laten zien waar we mee bezig zijn." Bekijk hieronder de video (tekst loopt door)

Archeologen opzoek naar bodemprijzen in voormalig V&D-pand - NH Nieuws

Er is al heel wat uit de bodem gehaald. Van tegeltjes tot scherven van handgemaakte aardewerkjes, er valt van alles te vinden in de grond. Zo zijn er met de metaaldetector verschillende vingerhoedjes en een zakhorloge gevonden. "Die komt uit 1910, je kon nog heel goed de cijfers lezen en het horloge had aan de achterkant een leuk bloemenmotiefje", vertelt Nancy. Een klein deel van het pand moet nog worden uitgezocht. "We verwachten in ieder geval onder de laag tegels die we nu bloot hebben gelegd nog een laag, maar verder geen hele kelder meer", zegt Nancy de Jong. De opgravingen zijn nu ongeveer twee weken bezig. Een derde week is volgens de stadsarcheologen niet nodig. "We verwachten vrijdag al klaar te zijn." Dan kunnen de bouwers verder met de bouw van een supermarkt en woningen in het oude V&D-pand.

Gevonden tegeltjes - Foto: Foto: Isabel van Avezaath