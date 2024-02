Waterschap wil met boeren om tafel om te praten over vervuild water

Boeren hebben een groot aandeel in de vervuilde wateren in Noord-Holland, stellen de Europese Unie en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Onzin, vinden de boeren zelf. Ze verzamelen zich vandaag bij het waterschap in Heerhugowaard om een pamflet met actiepunten te overhandigen.

Foto: NH Media

Tientallen boeren hebben zich deze ochtend bij het hoofdkantoor van HHNK in Heerhugowaard verzameld. Volgens René Staal, een melkveehouder uit Berkhout en medeorganisator van de actie, worden boeren onterecht verantwoordelijk gehouden voor de vervuiling van de Noord-Hollandse wateren. Vorig jaar liet het waterschap aan NH weten dat minstens de helft van de vervuilende stoffen in het water terechtkomt door de boeren, zoals mest en bestrijdingsmiddelen. Daarnaast zit er ook van nature stikstof en fosfor in de bodem. Dat laatste komt doordat de bodem op veel plekken uit veen bestaat, wat langzaam wordt afgebroken. Bij dat proces komen stikstof en fosfor vrij en in het water terecht. De Europese Unie heeft afgesproken dat in 2027 alle wateren schoon moeten zijn. Tekst loopt door onder de foto.

Boer René Staal overhandigt pamflet met actiepunten - Foto: NH Media

Vooral naar de tweede oorzaak moet volgens Staal meer onderzoek gedaan worden voordat boeren nieuwe concessies moeten doen. Daarom heeft hij om 11.00 uur een pamflet met actiepunten overhandigd aan het waterschap. Het waterschap heeft daar positief op gereageerd en maakt graag een afspraak om met de boeren om tafel te gaan. De laatste ontwikkelingen over deze protestactie worden bijgehouden in dit bericht.

