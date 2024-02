In Vijfhuizen gevonden brief uit Cuba van ruim halve eeuw oud 'hoorde in papierbak'

De belangrijkste vragen rond de gevonden 'liefdesbrief' in Vijfhuizen lijken te zijn beantwoord. Nazaten van de afzender en ontvanger zijn nog niet gevonden, maar inmiddels is wel duidelijk waarom de brief uit 1966 uitgerekend bij een bruggetje in een Haarlemmermeers dorp werd gevonden. Én dat het niet om een liefdesbrief gaat.

Een kleine week was de brief een mysterie voor Nancy. Ze vermoedde dat het om een liefdesbrief ging, vertelde ze vorige week aan NH , 'die misschien wel veel voor iemand zou kunnen betekenen'.

"Hij had eigenlijk in de papierbak moeten liggen", vertelt Nancy den Dekker in gesprek met NH. Het waren haar kinderen die de brief vorige week vonden, bij het bankje op het kruispunt van de Zijdewinde en de Vijfhuizerweg.

Inmiddels is duidelijk dat dat laatste niet het geval is. "Het verhaal is minder romantisch dan gedacht. Hij hoorde in de papierbak te liggen", zegt Nancy. Een dorpsgenoot die ze niet persoonlijk kent, is de brief onderweg verloren.

Waarschijnlijk is de brief na een sterfgeval van een zolder gehaald en weggegooid, vertelt ze. Of die overledene de afzender en/of de ontvanger van de brief heeft gekend, is niet bekend.

Dankzij stamboomonderzoek van een lezer is de relatie tussen afzender en ontvanger wél duidelijk. "De brief is van Willem Jan Floor van der Mije aan zijn tante Alida van der Mije", laat de man in een mail aan NH weten.

Havana

Willem Jan Floor woonde destijds in de Cubaanse hoofdstad Havana, in de wijk Miramar om precies te zijn. Zijn tante Alida, de enige zus van zijn vader Albert, woonde - getuige het adres op het luchtpostblad - aan de Stadionkade in Amsterdam. Uit het onderzoek van de lezer blijkt dat Alida daar inderdaad met haar man Gerrit Juch gewoond heeft.

Ook dát maakt de brief minder romantisch dan Nancy uit Vijfhuizen dacht. Toch heeft ze besloten de brief niet alsnog in de papierbak te gooien. "Ik bewaar 'm wel, hoor."

Kleindochter

En misschien komt dat ooit nog van pas, want uit het stamboomonderzoek blijkt dat de inmiddels overleden Alida een kleindochter heeft (gehad): Saskia Silberling, geboren op 13 juni 1953 in de Australische stad Sydney.