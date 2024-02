Historische voorwerpen in failliete behangfabriek BNI gered voor het nageslacht

Petjes van poortwachters, behangrollen en een oud borstbeeld: op het eerste gezicht doodgewonde voorwerpen die sinds het faillissement stof liggen te vangen in de behangfabriek BNI in Huizen. Maar voor veel Huizers hebben deze voorwerpen een belangrijke historische waarde en moeten ze bewaard blijven voor het nageslacht. Een groep Huizers heeft samen met het Huizer Museum een lading van deze artefacten veiliggesteld.

Dus kreeg hij van de commissaris-generaal toestemming om deze voorwerpen aan het Huizer Museum te schenken. "Het is echt een leuke bestemming", zegt de curator enthousiast. Nu is het museum verantwoordelijk voor de zorg van deze artefacten uit het BNI-verleden.

"Het is veel meer dan ik had gehoopt en verwacht had", vertelt Huizer Museum-directeur Christian Pfeiffer als hij de kamer in de fabriek binnenloopt. Op tafel ligt een scala aan voorwerpen uitgestald: van de laatste geproduceerde behangrollen uit november tot het borstbeeld van de oprichter van de fabriek.

Waar alle voorwerpen nu precies terecht gaan komen is nog onduidelijk. Het Huizer Museum is bezig met een herinrichting, dus krijgen een aantal voorwerpen daar een plekje. "Ons museum vertelt het verhaal van Huizen en daar hoort BNI zeker bij", vertelt Pfeiffer. "Maar iets zoals het borstbeeld past perfect in het gebouw van horecazaak de Krachtcentrale." In dat gebouw werd vroeger de energie voor het hele bedrijf opgewerkt. Ook een volledige tentoonstelling in het teken van de bekende Huizer fabriek is iets waarover nagedacht wordt.

Heim

Voor wie het extra bijzonder is om weer terug te zijn is Heim Hagedoorn. Samen met Pfeiffer is hij een van de drijvende krachten achter deze reddingsactie. Ook hij neemt woensdagmiddag een kijkje bij de geredde voorwerpen. Van 1975 tot 2018, met een pauze van 10 jaar bij de concurrent, heeft Heim bij de fabriek gewerkt. Ook na zijn pensioen is hij nog regelmatig bezig met de fabriek. Zo heeft hij een boek gemaakt, een Facebookpagina opgezet en organiseert hij elk jaar een reünie met oud-collega's.

Maar nu hij oog in oog staat met alle voorwerpen blijft hij nuchter. "Het is grappig om te zien. Het bedrijf was niet te redden, maar toch hebben mensen veel gevoel met wat hier ligt."

Faillissement

De aankomsthal van de fabriek is bevroren in de tijd. De koffieautomaten doen het nog en op whiteboards staan nog onbegrijpelijke technische teksten. Het lijkt erop alsof elke moment de oud-medewerkers naar binnen kunnen wandelen om te beginnen met hun dienst. Maar dat zit er helaas niet meer in.

In november van vorig jaar werd de fabriek namelijk failliet verklaard en een doorstart zat er niet in, waarmee het laatste stukje maakindustrie van het voormalige vissersdorp Huizen verdween. De laatste fabriekspanden op het terrein staan er verlaten bij, maar ooit was BNI een bruisend bedrijf, gespecialiseerd in behang en andere wandbekleding. Oudere Gooiers kunnen het bedrijf nog kennen onder de namen Balatum of Balamundi. Het bedrijf bestond sinds 1925 en heeft generaties van werk voorzien.

Curator Sander Schouten is aangesteld om het faillissement af te handelen. Zo moet hij de spullen en panden van de fabriek verkopen om de schulden af te betalen. Dit is een traject van de lange adem. Maar deze lading voorwerpen zijn in ieder geval veilig gesteld voor het nageslacht.