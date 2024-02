Het lijkt wel lente: zonnige dag en amper wind

Wie door de ruiten kijkt ziet waarschijnlijk een blauwe lucht en de zon. Het is namelijk flink zonnig in de provincie, alleen in het noorden en op Texel kan er nog enkele bewolking te zien zijn. Het waait amper en het is rond de acht graden.

Foto: Sjef Kenniphaas

Vanmiddag blijft het mooi, vertelt weerman Jan Visser op NH Radio. "Eerst zal de bewolking zich iets uitbreiden, maar daarna zal de bewolking weer volledig oplossen." Dat hebben we allemaal te danken aan een hogedrukgebied dat over de provincie drijft. "De zon begint al redelijk wat kracht te krijgen, dan merk je echt het verschil met wat we afgelopen tijd gehad hebben", zegt Visser. Morgen Komende nacht zullen de temperaturen niet sterk dalen. Morgenochtend kan er wat lichte regen en motregen vallen. "Het is morgen in de ochtend ook bewolkt, in de middag zal dat niet veel veranderen", aldus Jan Visser op NH Radio. Het blijft in de middag wel droog met een matige wind vanuit het zuiden. De temperatuur loopt op tot rond de tien graden.