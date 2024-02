Grote zorgen over invoering schoolzwemmen bij basisscholen: "Ik gooi mijn diploma in het zwembad"

"Daarnaast hebben scholen te maken met een personeelstekort. Voor de begeleiding van een groep kinderen naar het zwembad, zijn voldoende leerkrachten een voorwaarde. Ook dat kunnen we in deze arbeidsmarkt niet garanderen", aldus Plazier.

Algemeen directeur van onderwijsstichting Tabijn, Marjan Plazier, vindt het niet haalbaar voor scholen om de plannen van de overheid waar te maken. "Schoolzwemmen is anders dan een project wat gegeven moet worden. Het vraagt om vervoer en tijd voor het reizen en omkleden. Het duurt zeker een hele middag. Dit zorgt voor een inbreuk op het reguliere onderwijsprogramma. De tijdsinvestering is echt het grootste probleem."

Druk op het onderwijs

Volgens Directrice Maaike Kerssens, van Openbare Basisschool De Watermolen in Zaandam, wordt er teveel gevraagd van basisscholen. "We moeten ervoor zorgen dat kinderen leren lezen, schrijven en rekenen. De overheid wil hier meer verbetering in zien. Hier willen we als school ons best voor doen en hard aan werken. Maar hier heb je tijd en mankracht voor nodig. Als we anderhalf uur per week aan zwemles moeten besteden, missen we de uren en het personeel voor de basisvakken."

"Daarnaast wordt een gevaar als we continu een druk opvoeren bij het onderwijs. De overheid zet problemen die in de huiskamer ontstaan, door naar het klaslokaal. Alles wordt hierdoor bij de school neergelegd. Naast het geven van verplichte vakken, geven we nu ook bijvoorbeeld ontbijt op school en zijn we bezig met vakken als seksuele voorlichting. Met zwemles erbij wordt de druk nog groter."

Maaike begrijpt wel waar het idee van de overheid vandaan komt. "We leven in een waterland, hierdoor is er zekerheid nodig dat kinderen leren zwemmen. Maar ik vind alsnog niet dat deze zekerheid bij de scholen moet liggen, dit is bijvoorbeeld wel iets voor de buitenschoolse opvang. Een ander idee is bijvoorbeeld gratis zwemles aanbieden, dat het niet te duur is voor ouders."