Gooise huishoudens moeten voortaan betalen voor ophalen van grof vuil

Vanaf 2 april moeten de bewoners van 't Gooi betalen voor het laten ophalen van hun groot huishoudelijk afval. Het gaat om grofvuil, groot tuinafval, groot verpakkingskarton en elektrische apparaten. De Grond- en Afvalstoffendienst (GAD) vraagt vanaf dat moment 22,50 euro per afspraak voor het ophalen. Deze doorberekening is noodzakelijk om deze dienst in leven te houden, zo stelt de GAD.

Voorheen was deze dienst van de GAD volledig gratis. Bewoners van 't Gooi kunnen na het maken van een afspraak hun groot huishoudelijk afval aan de straat zetten, waarna het wordt opgehaald. Maar vanaf 2 april moet je bij het maken van deze afspraak 22,50 afrekenen. Dit kan online, maar pinnen bij het hoofdkantoor van de GAD in Bussum of bij de chauffeur kan ook. Je afval zelf naar het scheidingsstation brengen blijft wel gratis.

Dit besluit is genomen in juli van 2021. Toen is de Regiobegroting van 2022-2025 vastgesteld, waarin een aantal bezuinigingsmaatregelen zijn genomen die gefaseerd worden doorgevoerd. Deze maatregelen is daar één van en stond eigenlijk gepland voor 2023. Door technische tegenslagen, zoals het ombouwen van het afsprakensysteem, is het april 2024 geworden.

Afval dumpen

Betalen voor het groot huishoudelijk afval is niet uniek, benadrukt de GAD. 'Veel gemeenten in Nederland hebben ervoor gekozen deze dienstverlening door te berekenen aan de gebruiker of zelfs helemaal af te schaffen', zo schrijft de Gooise dienstverlener.

Over de mogelijkheid dat er meer afval wordt gedumpt heeft de GAD ook nagedacht, dat laat de woordvoerder weten na vragen van NH. "De ervaring van andere gemeenten leert dat het in de praktijk wel meevalt. Wat ze vooral zien is dat er nog maar afval naar de scheidingsstations wordt gebracht."