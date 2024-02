Amstelveners dringen aan op verplaatsing populieren, gemeente grijpt naar zaag

De gemeente kiest voor kap omdat het mogelijk is dat de populieren zo'n verhuizing niet overleven, terwijl het verplaatsen binnen drie kilometer 4500 euro per boom kost. Dat vertelt een woordvoerder. Het is dan ook een moeilijke klus: de populieren zijn meer dan tien meter hoog en in de grond zit een overvloed aan kabels en leidingen.

Eerder heeft de gemeente al geprobeerd twintig fladderiepen te verplaatsen. Tien daarvan overleefden het niet, doordat de kluit met wortels uit elkaar viel. De andere tien zijn verplaatst naar een locatie dichtbij.