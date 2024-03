71-jarige vrouw uit Bergen voor 6.000 euro opgelicht, verdachte uitstekend in beeld 

Een 71-jarige vrouw uit de gemeente Bergen is op 8 januari voor een aanzienlijk bedrag opgelicht. Een zogenaamde bankmedewerker haalt die dag haar telefoon én pinpas met code op. Met die bankpas wordt gepind en geshopt in Alkmaar. Het slachtoffer zit met een schadepost van 6.000 euro.

De vrouw op leeftijd wordt die maandag 8 januari rond 14.30 uur gebeld. Een vrouw vertelt haar dat ze van een speciale seniorenhelpdesk is van de bank. Ze zegt dat er een groot geldbedrag zou zijn overgemaakt van de rekening van de mevrouw naar het buitenland. Haar wordt ook wijsgemaakt dat er een virus op haar telefoon aanwezig is. De bank zou overboekingen tevens geblokkeerd hebben.

Voor de veiligheid moest de mevrouw wel even haar bankpas en pincode afgeven. Diezelfde dag nog staat er iemand aan haar deur om die op te halen, net als haar telefoon. Die zou moeten worden uitgelezen om welk virus exact is geïnstalleerd.

6.000 euro

Dat alles is niet waar. Er is geen bankfraude gepleegd en op de telefoon van het slachtoffer zitten ook geen virussen. Maar de oplichter praat zo op de vrouw in dat ze meegaat in dit verhaal.

Zowel in een elektronicazaak aan de Noorderkade als bij een geldautomaat aan de Langestraat in Alkmaar is betaald en gepind. In totaal is er ruim 6.000 euro buitgemaakt.

Op bovenstaande beelden is de verdachte duidelijk in beeld te zien. De verdachte vrouw is licht getint, heeft lang, zwart krullend haar en heeft lange wimpers en draagt lange nagels. Ze draagt een donkerkleurige jas met bontkraag van het merk Canada Goose.