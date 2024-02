Zwaarbewapende agenten en het leger bij De Bunker: rechtbank doet uitspraak in Marengoproces

Automatische geweren, helikopters en pantservoertuigen: het is weer druk bij de zwaarbewaakte rechtbank 'De Bunker' in Osdorp is vandaag. En met reden, de rechtbank doet namelijk na bijna drie jaar inhoudelijke behandeling uitspraak in het Marengoproces, het megaproces tegen Ridouan Taghi en zestien medeverdachten.

Het megaproces gaat het over zes moorden, vier pogingen tot moord en het voorbereiden van meerdere liquidaties. Volgens het Openbaar Ministerie zou Taghi die hebben aangestuurd, samen met Saïd Razzouki en de broers Mao en Mario R.. Volgens het OM was de groep een 'geoliede moordmachine'. Van de zeventien verdachten heeft het OM tegen zes van hen levenslang geëist. Tegen de overige verdachten zijn straffen geëist tot maximaal 26 jaar.

Ook kroongetuige Nabil B. krijgt vandaag zijn straf te horen. Als kroongetuige wordt B. minder streng berecht, maar het OM eiste alsnog wel een straf van tien jaar cel. De eis is overigens het één-na-laagste in het megaproces.

Om B. was in het proces veel te doen, zo werden in 2018 zijn broer Reduan, in 2019 zijn advocaat Derk Wiersum en in 2021 zijn vertrouwenspersoon Peter R. de Vries geliquideerd. Demissionair minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) bood vorig jaar haar excuses aan aan de nabestaanden, volgens de minister waren er fouten gemaakt bij de beveiliging van de slachtoffers.

Impact op de buurt

De rechtszaak heeft jaren geduurd en heeft zich voor een groot gedeelte afgespeeld in De Bunker. Bij elke zittingsdag werden zwaarbewapende agenten, een rondcirkelende helikopter en drone gebruikt om de rechtbank te beveiligen. Later in het proces werd door burgemeester Halsema ook het leger gevraagd om te helpen met de beveiliging om 'de uitputting van mensen en middelen tegen te gaan'. Het leger en de politie hebben ook samen geoefend voor de beveiliging van de rechtbank.