Texel aA nl Merendeel Nederlandse schapenwol verdwijnt op de brandstapel en dat moet anders

Het is biologisch, honderd procent natuurproduct, en toch verdwijnt jaarlijks zo'n anderhalf miljoen kilo Nederlandse schapenwol, op de brandstapel. Dat zegt het Hollands Wol Collectief. De organisatie pleit daarom voor nieuwe toepassingen zodat schapenhouders, zoals Daphne, hun wol weer op een nette manier kwijtraken.

Schaapskudde De Vrolijke Schapen in duinen van Castricum aan Zee - Foto: NH Media

De productie van wol is voor de meeste Noord-Hollandse schapenhouders bijzaak. De meeste schapen, ook op Texel, worden gehouden voor het vlees en soms de melk. Het scheren van de schapen is een jaarlijks ritueel dat er bij hoort. "Om die wol te vermarkten moet je heel erg je best doen, en heel erg gezonde schapen hebben", aldus schapenhoeder Daphne Hogeweg. Met haar kudde van 600 schapen, onderhoud ze duin- en natuurgebieden langs de Noord-Hollandse kust. Daphne werkt met speciale schapenrassen die ook bijzondere wol leveren. Het merendeel daarvan gaat naar kunstenaars, maar ook daarvoor heeft ze het Hollands Wol Collectief nodig.

Foto: NH Media / Loïs Iglesias

Voor de wol van doorsnee productieschapen is nauwelijks een goede bestemming te vinden. Te stevig en te kriebelig voor een trui, maar vreemd genoeg ook te duur. De kledingindustrie koopt liever wol in Australië van Merino schapen. Gelukkig voor de Texelse schapenhouders, gebruiken ze op het eiland de schapenwol voor de vulling van dekbedden. Maar er blijft nog genoeg over. Het Hollands Wol Collectief wil daar verandering in brengen en de vraag, en toepassing van schapenwol stimuleren. Laten zien wat je allemaal met deze grondstof kunt doen. Onze eigen schapenwol is bijvoorbeeld prima te gebruiken als isolatiemateriaal. En dat leerden drie bouwkunde studenten op de Hogeschool van Amsterdam.

Bedenker Ruben van Amersfoort met zijn schapenwollen zitzak - Foto: NH Media

De jongens waren onder de indruk van het natuurproduct en bedachten een mooie toepassing voor de wol: een zitzak! En dan niet gevuld met piepschuimkorrels maar met echte Hollandse schapenwol. Een biologisch product, honderd procent afbreekbaar, lage CO₂-uitstoot en vooral heel veerkrachtig. Een revival van de zitzak lijkt aanstaande. Voor één zitzak heb je de wol van drie schapen nodig, dus dat tikt lekker aan. Maar ondanks een woloverschot moeten de jonge ondernemers wel gewoon betalen voor de schapenvachten. Want uiteindelijk moeten de schapenboeren gewoon een eerlijke prijs krijgen voor de wol. Het is wel een mooi voorbeeld van herwaardering van Hollandse wol.

Echte natuurlijke wol van schapen - Foto: NH Media

Pak an Groen Om de klimaatverandering te lijf te gaan komen steeds meer Noord-Hollanders in actie. Inwoners veranderen hun leefwijze, kopen verantwoord en isoleren hun huis. Ondernemers zien kansen en slaan nieuwe wegen in met duurzame producten en diensten. In het programma Pak An Groen kun je het iedere dinsdag zien op TV. Reageren? Stuur een mail naar [email protected]