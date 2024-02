Straks een speelplaats, ninja-parcours of een voetbalveldje op het Hilbersplein in Beverwijk?

Het veld maakt een rommelige indruk. Het wordt nu voornamelijk gebruikt als hondenuitlaatplaats, het stikt er dan ook van de drollen. Maar als het aan de buurt ligt, komt daar verandering in. In het kader van de gerichte wijkaanpak van de gemeente is er budget vrijgemaakt om het plein een tijdelijke invulling te geven. Om ervoor te zorgen dat die invulling aansluit bij de behoeften van de buurt werden gisteravond de ideeën geïnventariseerd.

Speelveld of ninja-parcours

Projectleider David Kooi is blij met de opkomst en de input van de buurt. "Er zijn allerlei frisse ideeën aangeleverd, een mandschommel, picknicktafels, een voetbalveldje, en heel leuk dat er ook kinderen met plannen kwamen", zegt Kooi. En even later zien we dat hij van een van de kinderen uitleg krijgt over het ninja-parcours, een soort hindernisbaan, dat er volgens de indiener op het buurtveld zou moeten worden aangelegd. Ook dat idee wordt genoteerd.