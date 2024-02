Nieuwe metro's in Amsterdam rijden door technische problemen nog altijd met korte rijtuigen in de spits

De nieuwe M7-metro's, die sinds een jaar worden gebruikt, rijden nog altijd met kortere metrostellen dan de bedoeling is. De metro's zijn half zo groot als de oude, maar zouden in de spits aan elkaar worden gekoppeld voor meer capaciteit. Door technische problemen lukt dat nu niet. Volgens reizigersvereniging Rover kunnen mensen daardoor niet altijd mee.

Dat de M7 korter is dan de overige GVB-metro's, werd ten tijde van de aanschaf juist als voordeel gezien. Ze verbruiken minder energie en het GVB hoopte op onderhoudskosten te besparen door in de daluren met minder metrostellen te rijden.

Er zijn ook problemen met de verbinding tussen camera’s in de metro en de monitor in de bestuurderscabine. Bij calamiteiten als een noodremming of het afgaan van een brandmelder, kan het beeld daardoor niet goed doorkomen bij de bestuurder.

Als de metro's worden gekoppeld, werkt de software niet goed waardoor er storingen ontstaan. Daarnaast is de geluidskwaliteit van de portofoon onvoldoende, waardoor bestuurders en verkeersleiders elkaar niet goed kunnen verstaan.

''In de spits kunnen de mensen gewoon niet meer allemaal mee''

Nu het GVB de M7 ook in de spits als korte metro moet gebruiken, sneeuwen die voordelen onder. In de ochtendspits, een tijdstip waarop veel metro's ook al voor de invoering van de M7 uit hun voegen barstten, zijn de gevolgen duidelijk merkbaar. Veel reizigers kennen het beeld van de overvolle metrostellen, waar het dringen is voor een staanplaats.

''Als reizigers moeten overstappen, verwachten ze niet dat er ineens zo'n korte metro staat'', zegt Marinus de Jong, regiovoorzitter van reizigersvereniging Rover, die zich inzet voor beter openbaar vervoer. ''In de spits kunnen de mensen gewoon niet meer allemaal mee.''

De Jong valt vooral over het feit dat het GVB een groot deel van de oude metrostellen al naar de sloop heeft gebracht, waardoor de vervoerder nu gedwongen is de nieuwe metro's te laten rijden, ook al zijn die te kort om de drukte in de spits aan te kunnen.