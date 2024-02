Temperamentvol AZ-talent Finn Stam hunkert naar debuut: "Zit er dicht tegen aan"

Flink balend stapte Finn Stam rond de klok van 22.00 uur het veld af na het 2-3 verlies tegen NAC. Vlak daarna blikte de aanvoerder van Jong AZ terug op het resultaat, zijn favoriete positie en debuteren in de Alkmaarse hoofdmacht. "De trainers geven mij het gevoel dat ik er dicht tegen aan zit."

Finn Stam over het verlies tegen NAC en zijn positie bij Jong AZ - NH Nieuws

"Dit is klote", draait Finn Stam er niet omheen. De Zaankanter vond dat zijn ploeg Jong AZ meer verdiende. "We hoefden deze pot niet te verliezen van NAC, maar we maakten zelf de fouten en zij hadden een beetje geluk."

Trainer Leeroy Echteld stelde Stam op als middenvelder, terwijl het 20-jarige talent eigenlijk verdediger is. "Dat is voor hem een fantastische uitdaging", aldus Echteld. De oefenmeester van de Alkmaarse talenten moest ook plek inruimen voor verdedigers als Denso Kasius, Alexandere Penetra, Maxim Dekker en Gonçalo Esteves. En dat betekende dat Stam een linie naar voren moest.

