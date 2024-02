Kroten-Krielen-derby heeft álles; opmerkelijke goals, vuurwerk én rode kaart

Amateurclubs Spartanen en SEW liggen slechts twee kilometer uit elkaar, maar de derby staat niet vaak op het programma. Afgelopen zondag troffen de teams elkaar in de derde klasse. "De strijd tussen Nibbixwoud en Wognum is er een van tientallen jaren", licht SEW-trainer Jeroen Slaager toe.

Het duel tussen de Kroten en de Krielen kende opmerkelijke doelpunten en een rode kaart. Waar er in de eerste helft nog weinig te beleven was, brandde de wedstrijd na rust helemaal los.

Spartanen-doelman Ronald Schouten ging in de fout bij de 0-1 en bokste de bal in eigen doel. Door twee doelpunten van zijn ploeggenoten en een einstand van 2-1 kon hij achteraf toch opgelucht ademhalen. "Iedereen wil in zo'n wedstrijd een hoofdrol spelen, in positieve zin. Ik ben blij dat het team de rug heeft gerecht."