Opvallend veel ouderen in Oostzaan vallen, gemeente schiet te hulp

Opvallend veel senioren in Oostzaan gaan onderuit om vervolgens in het ziekenhuis terecht te komen: op jaarbasis overkomt dit één op de 47 Oostzaanse ouderen. Dat is maar liefst 45 procent hoger dan het landelijk gemiddelde. Om dit getal naar beneden te krijgen, financiert de gemeente een valpreventiecursus, speciaal voor de 65-plusser.

Een speciale cursus moet senioren helpen voorkomen dat ze vallen - NH Nieuws

Buurtcentrum De Bres vormt het decor voor de cursus. Zo'n tien deelnemers zijn vandaag van de partij en worden begeleid door medewerkers van de lokale fysiopraktijk. Diverse rek- en strekoefeningen komen voorbij. En er wordt uitgelegd hoe je het beste kan opstaan, mocht je onverhoopt op de grond terecht zijn gekomen. "Wij benaderen de cursus op de tai chi-achtige manier", vertelt cursusleider Hester Martens-Tromp. "We leren mensen hoe ze hun spieren kunnen gebruiken en hoe ze deze sterker kunnen maken. Maar we maken ze ook bewust van hoe ze staan op hun voeten. Allemaal om te voorkomen dat ze gaan vallen."

Verschillende verklaringen Waarom juist in Oostzaan relatief meer senioren tegen de vlakte gaan, is niet helemaal duidelijk. Volgens cursist Han zit het 'm in de staat van de lokale bestrating. "De stoeptegels liggen hier schots en scheef". Cursusleider Martens-Tromp heeft een andere verklaring. "Er is hier een grote groep senioren die in hun huis willen blijven wonen. En dat zijn geen gelijkvloerse woningen, maar oude panden waar wel eens wat is verzakt en waar veel drempels en trappen zijn."

"Ik moet stabieler worden en deze oefeningen helpen" Teun Flens, cursist

Volgens Truus, die zelf al meerdere operaties achter de rug heeft als gevolg van verschillende valpartijen, werkt de cursus wel. "De oefeningen helpen me om in het vervolg minder te schrikken als je eens even uit balans raakt", vertelt ze. "Ik word me bewuster van mijn lijf." Ook Teun, die zelf zijn elleboog verbrijzelde na een val, is positief. "Ik moet stabieler worden", aldus Teun. "En deze oefeningen helpen me."