27 klimaatactivisten aangehouden én vrijgelaten bij demonstratie ING-hoofdkantoor

De politie heeft vanmiddag 27 mensen aangehouden bij een actie van Extinction Rebellion in Zuidoost. Een deel van hen had zich vastgeketend aan onder meer de slagbomen van het hoofdkantoor van ING aan de Bijlmerdreef. Zij zijn na hun aanhouding verplaatst en vrijgelaten. Een 28e persoon is in de omgeving aangehouden op verdenking van het blokkeren van de A10 Zuid afgelopen zaterdag.