Korfballers KZ willen gloriejaren laten herleven: "Meer halen dan alleen play-offs"

De korfballers van Koog Zaandijk hebben een paar magere jaren achter de rug. KZ won in 2012 voor het laatst de landstitel in de zaal. Met nieuwe sterkhouders in de selectie heeft de club de weg naar boven inmiddels weer ingezet. "Het gevoel heerst dat er dit seizoen meer te halen valt dan alleen de play-offs", aldus speelster Esther Cordus.

KZ wil zich mengen in de strijd om de landstitel - NH Sport/Martijn Kramer

KZ staat momenteel op de derde plaats in de competitie. Een belangrijke pijler onder dit succes is Marijn van den Goorbergh. De 31-jarige korfballer maakte dit seizoen al 47 doelpunten en ziet dat het team steeds beter gaat draaien. "We hebben de hoge pieken en diepe dalen eruit gehaald. Vorig seizoen zakten we tegen de mindere tegenstanders door het ijs. Dat gebeurt ons nu niet meer", vertelt Van den Goorbergh.

''We zijn op de goede weg, maar zijn er nog lang niet'' KZ -trainer Tim Bakker

Onder leiding van trainer Tim Bakker moet Koog Zaandijk weer een gedoodverfde titelkandidaat worden. Als speler maakte Bakker bij KZ deel uit van de gouden generatie, die tussen 2008 en 2012 drie keer landskampioen werd. Als trainer is Bakker hongerig naar nieuw succes. "De play-offs bereiken is leuk, maar we willen meer. Als dat dit jaar niet lukt, dan volgend jaar. We zijn op de goede weg, maar zijn er nog lang niet.''

Hectische topwedstrijd In de wedstrijd van afgelopen weekend tegen PKC kwamen de Zaankanters net te kort. Een hectische topwedstrijd eindigde in 23-21, in het nadeel van KZ. "Er streden twee ploegen die niet voor elkaar onderdeden. Richting het einde lagen wij wel iets onder, maar ik ben tevreden. We hadden ze zelfs kunnen pakken", aldus Bakker.