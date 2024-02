Voor tweede keer ontsnapte serval Champ bezorgt dierenambulance kopzorgen

Champ, de serval uit Kudelstaart, is gisteren voor de tweede keer ontsnapt. Dat baart de dierenambulance zorgen. Volgens baasje Beau Tromp is dat nergens voor nodig. "Hij was zo weer gevangen."

Volgens Beau is Champ poeslief - Foto: NH Media

De dierenambulance deelt het verhaal in een Facebookpost. Volgens Miriam Bosman van de dierenambulance kostte het dit keer meer moeite om Champ te vangen. De grote katachtige bleek namelijk niet van plan om zich, net als tijdens zijn ontsnapping in januari, te laten foppen met een vangkooi. "Dieren die ooit eerder met een vangkooi zijn gevangen trappen daar meestal niet nog een keer in en waar we bang voor waren gebeurde inderdaad: de serval liet de vangkooi volledig links liggen." NH ging na zijn vorige 'uitstapje' langs bij serval Champ en zijn baasje Beau. Tekst gaat verder onder video.

Op bezoek bij serval Champ - NH Nieuws

Baasje Beau Tromp schoot de dierenambulance na een telefoontje van de politie te hulp. "Hij zat in een tuin met een hek eromheen waar we uiteindelijk naar binnen konden", vertelt ze. Door hem te lokken met zijn favoriete snack, kippenhartjes, lukte het haar uiteindelijk een sliplijn (speciaal touw) om zijn nek te gooien. De dierenambulance ving hem daarna in een grote kennel.

"We hebben op een gegeven moment geen opties meer hoe we hem nog kunnen vangen" Miriam Bosman - dierenambulance De Ronde Venen/Amstelland

Miriam vindt het zorgelijk dat Champ binnen korte tijd twee keer wist te ontsnappen. "Het dier was heel angstig en we hebben op een gegeven moment geen opties meer hoe we hem nog kunnen vangen. De eigenaar heeft vorige keer al een waarschuwing gehad, dus we melden dit bij de politie", vertelt ze aan NH. Knuffelen onder dekentje Beau vindt dat de zaak wordt overdreven. Ze stoort zich eraan dat de dierenambulance in haar post schrijft dat het baasje tijdens het vangen risico liep. Volgens haar wordt Champ neergezet als een gevaarlijk beest, terwijl hij dat totaal niet zou zijn. "Hij gromde en blies wel een beetje, maar dat was gewoon van de stress, omdat er zoveel mensen achter hem aanzaten. Thuis kon ik gewoon de lijn van zijn nek halen en was ie weer helemaal normaal. Vandaag liggen we alweer te knuffelen onder een dekentje."

De overheid heeft besloten om de aanschaf en het fokken van servals vanaf 1 juli te verbieden. Mensen die nu al een serval in huis hebben mogen die houden. Het wordt ook mogelijk om een ontheffing te krijgen.